«Extra festival e aperitivi poetici

su una delle piazze più belle»

TREIA - In attesa del Giù la piazza festival, il centro cittadino si anima mercoledì 24 agosto alle 19 con un’anteprima della rassegna: “Poesia a bordo piazza” con Giampaolo Vincenzi, Lucia Nardi, Marco Di Pasquale, Mauro Barbetti, Roberto Sagripanti, scrittori, poeti e saggisti

20 Agosto 2022 - Ore 14:02 - caricamento letture

In attesa del Giù la piazza festival, dal 2 al 4 settembre, il centro di Treia si anima con gli Extra festival “Libri per incontrarsi”, incontri dedicati ai libri e all’arte di incontrarsi con i libri in mano. Mercoledì 24 agosto alle 19 un’anteprima della rassegna tutta dedicata alla poesia: “Poesia a bordo piazza” con Giampaolo Vincenzi, Lucia Nardi, Marco Di Pasquale, Mauro Barbetti, Roberto Sagripanti, scrittori, poeti e saggisti.

Giampaolo Vincenzi, curatore della sezione poesia per il Giù la piazza festival, coordina la serata: «Dialoghi informali e leggeri sulla lettura e la scrittura della poesia, perché esiste, a cosa serve, come si legge, si può scrivere? Un appuntamento per tutti, per chi scrive poesia, per chi non lo fa ma lo vorrebbe fare, per chi non ci ha mai pensato».

«È una proposta ex-centrica – dice Stefania Monteverde, direttrice del festival -. Ritrovarsi per un aperitivo poetico, su una delle piazze più belle al mondo, con una parete aperta sul cielo e la vallata fino al mare, già questa un’esperienza di immersione nella poesia. Un invito a prendere l’abitudine ad incontrarsi, in attesa di incontrarci al festival di settembre».

L’evento extra di Giù la piazza festival è organizzato dall’associazione culturale Ev insieme a Il Grottino, sulla piazza della Repubblica al centro di Treia, con il patrocinio del Comune, che sostiene la rassegna per celebrare i 130 anni dalla nascita della scrittrice Dolores Prato che ha dedicato alla città pagine della letteratura del Novecento. Per informazioni: info@giulapiazza.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA