SANT'ANGELO IN PONTANO - Storico ristoratore molto noto e apprezzato, aveva 88 anni. E' morto stamattina all'ospedale di Macerata. Ha gestito il locale fianco a fianco con la moglie per quasi mezzo secolo. Negli anni 50' lavorò nella capitale come cameriere e divenne molto amico anche di Anna Magnani

Addio a Giuseppe Domizi, storico ristoratore di Sant’Angelo in Pontano. Aveva 88 anni, è morto stamattina all’ospedale di Macerata. Il suo cuore ha smesso di battere per il peggioramento delle sue condizioni. Da tutto conosciuto come Pippo, aveva fondato il ristorante “Da Pippo e Gabriella”, molto conosciuto e apprezzato nel Maceratese e non solo. Per lui i clienti che entravano in sala erano amici, di famiglia, anche se era la prima volta. Aveva un’impronta da oste romano, figlia del suo passato.

Dal paesino con una sola tv nel bar del paese, Pippo infatti andò a cercare fortuna a Roma. Era il 1950, gli anni della Dolce vita. Fece il cameriere nel ristorante Hostaria romana, vicino al teatro Sistina, frequentato anche da Alberto Sordi, Walter Chiari, Anna Magnani, tanto per citarne alcuni, di cui diventò anche complice nel tenerli lontani dai paparazzi. Era molto orgoglioso di quegli anni, che mancava mai di ricordare ai suoi clienti, così come era fiero della grande amicizia che aveva con Anna Magnani: l’attrice era solita assaggiare le pietanze dal suo piatto quando arrivava nel ristorante.

Poi dopo l’esperienza da cameriere, aprì un ristorante in periferia a Roma. Nel frattempo era nato anche il primogenito Fabio. Finita l’esperienza romana, il ritorno nel Maceratese e nel 1978 l’apertura di “Da Pippo e Gabriella” a Sant’Angelo in Pontano. Che piano piano è diventato punto di riferimento per la cucina marchigiana in tutta la regione. Molto apprezzato anche dai turisti stranieri.

Fino alla pandemia Pippo è stato sempre presente nel ristorante, per 44 anni ha lavorato spalla a spalla con la moglie Gabriella. Una coppia indissolubile. Adesso il locale è gestito dai figli Fabio (che è anche speaker della Lube Volley) e Marco.

Il messaggio della Lube Volley: «Alla famiglia Domizi – scrive la società – vanno le più sentite condoglianze di tutto il mondo Lube e dei tifosi biancorossi, di cui il Club si fa portavoce». La data del funerale ancora non è stata fissata.

