Provincia, Luca Buldorini

è il nuovo vice presidente

MACERATA - Il consigliere ha firmato questa mattina l’atto di nomina e nella prima seduta dopo le ferie

12 Agosto 2022 - Ore 14:49 - caricamento letture

Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha firmato ieri mattina la nomina del consigliere Luca Buldorini come nuovo vicepresidente, al posto di Claudio Morresi che ha dovuto lasciare l’incarico dopo essere stato nominato assessore al Comune di Civitanova. «Sono onorato della fiducia che mi è stata rinnovata dal presidente Parcaroli e dagli altri consiglieri di maggioranza – ha commentato Buldorini -. Sono pronto a portare avanti il programma di governo come abbiamo già iniziato a fare in questi mesi per la crescita dell’intero territorio, con l’appoggio di tutto il consiglio provinciale con cui, fin dal primo momento, c’è sempre stato un confronto costruttivo e leale. Insieme porteremo a termine gli impegni presi». Il consigliere Buldorini ha firmato questa mattina l’atto di nomina e nella prima seduta dopo le ferie, l’atto sarà comunicato ufficialmente anche al consiglio provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA