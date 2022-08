Ferragosto a Recanati,

musei aperti

CULTURA - Servizio assicurato nelle strutture del circuito “Infinito Recanati”. Operativo l’Ufficio Turistico di via Leopardi

12 Agosto 2022

Nel giorno di Ferragosto tutti aperti i musei del circuito “Infinito Recanati” e l’Ufficio Turistico di via Leopardi. Si preannuncia una giornata all’insegna dell’arte e della cultura per i turisti che sceglieranno di visitare la città di Recanati nel giorno di Ferragosto; tutte aperte, infatti, le strutture del circuito “Infinito Recanati”, con orari di apertura che rimarranno in vigore fino a domenica 11 settembre. Nel dettaglio:

Museo civico di Villa Colloredo Mels/Museo Emigrazione 10-13/15-19

Torre del Borgo 10-13/15-20

Museo della Musica/Beniamino Gigli 10-13/15-19

Ufficio Turistico di via Leopardi 9.30-19.30

Diverse le attività in programma, a partire dal percorso teatralizzato nei luoghi leopardiani Infinito Experience, che sarà disponibile alle 12 e alle 17, alle 16 nel Museo Civico di Villa Colloredo Mels avrà luogo la visita guidata Tra arte e fede, dedicata ai capolavori recanatesi di Lorenzo Lotto, mentre alle 17.30 è in programma una visita guidata congiunta al Museo della Musica e al Museo dedicato al grande tenore Beniamino Gigli. Nella Torre del Borgo si potrà invece visitare anche la suggestiva installazione di Silvia Fiorentino Recare amore di natura e vita, curata da Nikla Cingolani, mentre al Museo dell’Emigrazione rimarrà aperta al pubblico la mostra La voce della terra, dell’artista e intellettuale italo-argentina Adelaide Gigli.

Anche a Ferragosto sarà inoltre possibile usufruire del biglietto unico tra i musei di Recanati e Macerata, ticket a tariffa agevolata disponibile nelle biglietterie dei 7 musei o acquistabile online sul sito www.myrecanati.it

Per info: recanati@sistemamuseo.it 071981471 www.infinitorecanati.it

