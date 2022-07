Nuova area camper a Sarnano:

sedici piazzole di sosta

TURISMO - Saranno attive a partire da questo fine settimana. I lavori sono stati realizzati con fondi sisma e attenzione all'ambiente. Chi arriverà troverà tutti i servizi necessari alla sosta ma anche tecnologia

28 Luglio 2022 - Ore 16:26 - caricamento letture

Completata l’area camper di Sarnano, sarà operativa già da questo fine settimana. Nelle prossime settimane l’inaugurazione dell’area che si trova al parcheggio Bozzoni (atteso il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini). L’area camper, realizzata con fondi sisma, occupa una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati su 3 livelli collegati tra loro, dando spazio a 14 piazzole di sosta di dimensioni generose per la sosta camper (8 metri per cinque) e 2 ulteriori di dimensioni ridotte adatte ai van (6 metri per cinque). L’area è ombreggiata grazie alla presente di numerosi alberi. Ci sono tutti i servizi essenziali: controllo dell’accesso all’area, fornitura di energia elettrica (16 punti di prelievo); servizio di raccolta reflui, lavaggio serbatoi e carico acqua potabile oltre ai servizi igienici adatti anche ai diversamente abili.

Si tratta, inoltre, di spazi altamente tecnologici. La gestione dell’area è interamente automatizzata, abbattendo i costi e le risorse per la conduzione. I servizi sono erogati dall’azienda InArea che mette a disposizione l’omonima applicazione per gli smartphone e consente di gestire in completa autonomia l’ingresso all’area, l’erogazione dei servizi, l’uscita e i pagamenti. La realizzazione dell’area è stata effettuata su un’area già urbanizzata, azzerando il consumo del suolo. La fornitura dell’energia elettrica utilizzata nell’area (illuminazione, funzionamento e servizi ai camperisti) proviene da fonti energetiche certificate come verdi (fonti rinnovabili/sostenibili).

«Siamo molto soddisfatti per la realizzazione di questo spazio – dice il sindaco Luca Piergentili – che va a confermare ancora una volta l’attenzione che questa amministrazione mette nella valorizzazione di tutto ciò che ruota intorno al turismo. Non a caso, da anni abbiamo ottenuto la Bandiera gialla, riconoscimento di qualità turistico conferito dall’Associazione campeggiatori turistici d’Italia. Questa nuova area ha un valore aggiunto ancora superiore in quanto realizzata a ridosso del centro storico, dando la possibilità ai turisti di avere tutti i servizi a portata di mano e anche di potersi incamminare verso la via delle Cascate Perdute senza doversi allontanare troppo dai loro camper».

© RIPRODUZIONE RISERVATA