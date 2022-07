Giustizia cinica,

se ne parla a Civitanova

EVENTO - Protagonista il professore e avvocato Gerardo Villanacci che presenterà il suo libro oggi dalle 19 allo da Cala Maretto

28 Luglio 2022 - Ore 14:47

“Giustizia Cinica”, questo il titolo del libro e tema della conversazione con l’autore, il professor avvocato Gerardo Villanacci, che si svolgerà oggi dalle 19 allo lo Chalet Cala Maretto, lungomare Sergio Piermanni di Civitanova.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Civitanova e dall’Ordine degli Avvocati di Macerata ed organizzato dai 5 club Lions della Zona A della IV Circoscrizione: Fermo Parto San Giorgio, Macerata Host, Recanati Loreto, Civitanova Marche Host, Civitanova Marche Cluana, Camerino Alto Maceratese, Macerata Sferisterio.

Professore ordinario di Diritto Privato all’Università Politecnica delle Marche, Villanacci è avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, si occupa principalmente di diritto civile, commerciale e fallimentare.

Iscritto all’ordine dei giornalisti, è editorialista del “Corriere della Sera” e opinionista di diversi programmi televisivi tra cui: Tg1, Tg2, Unomattina, Tg2 Post, Settegiorni di Rai Parlamento.

Ha pubblicato numerose monografie e manuali ed è autore di centinaia di articoli e saggi, alcuni tradotti all’estero.

Con “Nomina del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri”, è Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Coordinerà l’incontro Giancarlo Trapanese, noto scrittore, giornalista professionista, già Caporedattore della Sede Rai di Perugia, e vicecaporedattore della sede Rai di Ancona. Relatori saranno Giuseppe De Rosa, presidente di sezione della Corte dei Conti, Carlo Carboni, sociologo, professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università Politecnica delle Marche.

La conclusione dell’incontro sarà affidata al Governatore del Distretto Lions 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise).

Francesca Ramicone è Avvocato, laureata alla Sapienza di Roma e residente a L’Aquila. L’avvocato Ramicone è specializzata in Diritto del Lavoro, ambito in cui svolge la sua attività in modo prevalente. All’evento è attribuito n. 1 credito formativo del COA

*Per partecipare all’apericena che farà seguito alla manifestazione è possibile prenotare al n. 0733 773751

