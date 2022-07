Circolo tennis, 200mila euro sul piatto

per il restyling del seminterrato

MACERATA - La giunta ha approvato il progetto esecutivo per l'impianto di via dei Velini, previsti: due spogliatoi per arbitri, un’infermeria, il collegamento con la nuova club house e la ristrutturazione di due palestre

28 Luglio 2022 - Ore 13:25 - caricamento letture

Due spogliatoi per arbitri, un’infermeria, il collegamento con la nuova club house e la ristrutturazione di due palestre. Per un totale di 200mila euro. La Giunta ha dato il via libera nei giorni scorsi al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del piano seminterrato del circolo tennis Atm di via dei Velini. I lavori saranno appaltati nei prossimi mesi.

«I nuovi campi da tennis forniranno alla città un’offerta di qualità e diversificata con strutture moderne e funzionali per le persone diversamente abili e con grande attenzione alle discipline in forte espansione – ha detto l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi – L’Amministrazione, nell’anno di Macerata Città Europea dello Sport 2022, continua a investire negli impianti cittadini per rendere la città, sempre più, una palestra a cielo aperto». «Con l’approvazione del progetto esecutivo dell’ultimo stralcio dei lavori, diamo immediato seguito all’indirizzo di riqualificazione complessiva del circolo tennis – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -Invito tutti coloro che da anni non frequentano l’impianto, a visitarlo per vedere con i propri occhi la rigenerazione che abbiamo attuato in sintonia con l’Atm. Tutti i lavori ultimati, o in corso di esecuzione, non hanno peraltro interferito con l’attività sportiva e, anzi, sono stati concomitanti con il duplice successo della squadra femminile e maschile a cui rinnovo i complimenti per le promozioni conquistate».

I lavori relativi alla manutenzione straordinaria della struttura e all’abbattimento delle barriere architettoniche sono eseguiti in compartecipazione tra Comune e Atm. A fine marzo la Giunta aveva stabilito inoltre le modalità di finanziamento per gli interventi (fondo statale e risorse comunali) e il Comitato regionale del Coni aveva rilasciato il parere tecnico sportivo favorevole al progetto. Al momento, l’Atm ha ultimato i lavori relativi agli spogliatoi (eseguiti con l’incentivo del Superbonus 110%) e sono in corso quelli che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’ingresso pedonale, i servizi igienici e l’ascensore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA