Rinunciano alle vacanze post maturità

per fare una esperienza da cuochi all’estero

IL MACERATESE Leonardo Tasso e il filottranese Leonardo Vitali si sono diplomati a pieni voti all'alberghiero di Cingoli. Subito dopo sono partiti per il lago di Lemano a Ginevra

La passione per la cucina li ha portati a rinunciare alle vacanze post diploma e a preferire una esperienza di lavoro all’estero piuttosto che il meritato riposo dopo le fatiche post esame. Il maceratese Leonardo Tasso e il filottranese Leonardo Vitali si sono appena diplomati a pieni voti all’istituto alberghiero Girolamo Varnelli di Cingoli. Spinti dalla voglia di mettersi in gioco e crescere professionalmente. hanno deciso di intraprendere un’esperienza professionale all’estero.

Hanno quindi raggiunto Ginevra, capitale dell’omonimo cantone svizzero. Qui hanno trovato lavoro al Lion d’Or, noto ristorante sulle rive del lago Lemano. Il Lion d’Or è un locale elegante, dotato di terrazza. Da questa si possono ammirare le rive del lago e soprattutto la cucina del Lion d’Or è di pregio straordinario: qui i due ragazzi stanno apprendendo la preparazione di vere prelibatezze. Mossi da una passione formidabile, Tasso e Vitali stanno mostrando grande interesse verso i segreti che si trovano alla base dei piatti della tradizione europea. Tra le tante specialità che, grazie alla loro esperienza all’estero, stanno imparando, risulta degno di nota il filetto di pesce di lago affumicato. Grazie all’immersione in un contesto professionale di alto livello, stanno anche perfezionando i loro metodi di lavoro in cucina. I due ragazzi, amici di lunga data ed ex compagni di classe, hanno deciso di mettersi alla prova in un Paese straniero. Pur se lontani da casa, i due giovani cuochi hanno portato con sè le origini italiane e, soprattutto, marchigiane.

