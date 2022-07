Felicioli approda al Cittadella

«Un grande benvenuto in granata»

SERIE B - Il giocatore di Fiuminata, classe 1997, fresco di risoluzione con il Venezia, ha firmato il contratto con i padovani. Lo scorso anno aveva vestito la maglia dell'Ascoli

Gian Filippo Felicioli è un nuovo giocatore del Cittadella. Il difensore, classe 1997, di Fiuminata (nato a San Severino), ha firmato il contratto con il club padovano. Fresco di risoluzione con il Venezia, aveva giocato la passata stagione in prestito nelle file dell’Ascoli con cui aveva raggiunto i play off di serie B.

Ex capitano del settore giovanile del Milan ha vestito anche le maglie di Verona (2017/18), Perugia (2018/19) e Venezia (2019/2021). «A Gian Filippo – scrive la società granata – un grande benvenuto in granata e il meglio per la prossima stagione con i nostri colori».

