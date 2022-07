Aperitivi al Museo:

si parlerà di Lorenzo Lotto

MOGLIANO - L'appuntamento è per domani: ospite sarà Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca di Ascoli Piceno

Domani ultimo appuntamento della II edizione di “Aperitivi al Museo”, organizzata dall’Amministrazione comunale di Mogliano: tre serate per celebrare l’inizio dei lavori di restauro della chiesa comunale di S. Maria di Piazza, emblema della collettività moglianese. A chiudere l’iniziativa sarà il professor Stefano Papetti, direttore della Pinacoteca di Ascoli Piceno, storico dell’arte di grande fama. Il tema scelto è: “Lorenzo Lotto e il ritratto introspettivo”.

«Quale soggetto più indicato – spiega l’amministrazione – poteva concludere questi momenti culturali se non una conversazione sul più grande autore la cui opera si conserva a Mogliano. Il professor Papetti ci guiderà anche all’interno del Masm-Museo di arte sacra dove l’opera si conserva temporaneamente, per aiutarci a capire e svelare alcuni segreti che si celano dietro alcune espressioni dei volti dei personaggi ritratti, fra i quali emerge senza ombra di dubbio quello suadente di Maria Maddalena».

«Ma le sorprese non finiscono –afferma l’assessore alla cultura Simone Settembri- perché sarà possibile ammirare una tela, del 1675, di Domenico Peruzzini raffigurante la Madonna col Bambino ed i santi Filippo Neri e Nicola da Tolentino, della Confraternita del SS. Sacramento, da poco restaurata da Barbara Cerrina Feroni, ed ora collocata nel museo. Un dipinto importantissimo perché a dispetto di quanto si credesse sposta la morte del maestro dopo tale lavoro e non nel 1673 come si credeva».

