Antenna a Fontespina, il comitato:

«Tutto tace, in molti sono preoccupati»

CIVITANOVA - Stanno per scadere i 60 giorni di tempo che la società telefonica aveva chiesto come tempo per la sospensione dei lavori. Mauro Rogani: «Il sindaco ci faccia sapere, c'è il timore che si sia trattato solo di uno slogan fatto durante la campagna elettorale»

23 Luglio 2022 - Ore 10:36 - caricamento letture

di Giulia Sancricca

«Tutto tace» secondo il Comitato IV Marine, sul fronte dell’installazione dell’antenna telefonica nell’area pubblica vicino all’Eurospin di Civitanova. Dopo l’accordo, raggiunto a maggio scorso, tra l’amministrazione Ciarapica e la società telefonica per evitare l’installazione in via Caracciolo, in zona Fontespina, il comitato presieduto da Mauro Rogani dice di non aver avuto più alcun aggiornamento.

«Sappiamo che in via Caracciolo si sono fermati – dice Rogani – , ma anche dell’altra area non abbiamo avuto più notizie».

Prima del rinnovo dell’amministrazione, infatti, il sindaco Fabrizio Ciarapica aveva detto che la società telefonica aveva rinunciato all’area del privato in cambio di una pubblica nelle vicinanze dell’Eurospin, più a nord, dove non ci sono abitazioni. Un accordo raggiunto a fronte della preoccupazione di oltre 800 residenti che avevano sottoscritto una petizione e che ora, però, si chiedono se l’accordo sta procedendo bene. La società, infatti, aveva assicurato all’amministrazione di sospendere per 60 giorni la procedura di installazione in via Caracciolo, in attesa che il Comune avesse acquisito i pareri della Soprintendenza, poiché quella nuova si tratta di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

«I 60 giorni stanno per terminare – incalza Rogani – noi come Comitato vorremmo dare fiducia al sindaco Ciarapica che si è mosso per trovare una soluzione, ma non nascondiamo che alcuni cittadini hanno il timore che si sia trattato solo di uno slogan fatto durante la campagna elettorale. Noi non abbiamo dato indicazioni di voto e il nostro impegno è solamente a difesa del quartiere che, altrimenti, potrebbe vedersi installata una antenna telefonica vicino alle abitazioni e ai parchi per bambini. Questo non possiamo permetterlo».

