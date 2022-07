Case e balconi decorati

per la festa di Sant’Anna

POTENZA PICENA - E' una delle iniziative in occasione dei festeggiamenti per la patrona

Decorazioni e luci su balconi e sui muri delle case che rendono la passeggiata per il paese un cammino fiabesco tutto da raccontare, fotografare, pubblicare. I residenti hanno risposto con entusiasmo all’invito degli organizzatori della Festa di Sant’Anna.

Anche quest’anno diverse realtà locali si sono unite all’associazione parrocchiale “Associazione Festa di Sant’Anna” per fare dell’evento, prima di tutto, una collaborazione corale tra giovani e meno giovani, tra Autorità Locali e Associazioni territoriali, che vede all’attivo l’aiuto del Comune, della Pro Loco, della Croce Rossa, del Gruppo Scout e dell’Azione Cattolica Ragazzi e Giovani, del Rione Musicisti, dell’Asd Ritmosfera e Asd Ginnastica e dei singoli volontari che da sempre orbitano intorno alla Parrocchia.

La festa ha preso il via ieri sera con lo spettacolo “La Tempesta” (danza aerea, luci e acrobazie), per proseguire nelle sere successive con la musica dell’orchestra Casadei, (venerdì 22), “Ma che ne sanno i 2000?” e Sandy Marton (sabato 23), evento “Ti Porto… un sogno!” con Principesse Super Eroi ed i Cristiani d’Avena… (domenica 24), la cover di Jovanotti “Jovanotti Fortunati” e il Raduno Bikers “Route 76 Chapter” (lunedì 25) e per finire con il concerto di Fiordaliso (mercoledì 27).

Il momento più sentito della festa, per i portopotentini, quello religioso, con la messa in piazza Douhet e la tradizionale processione per le vie del paese, è fissato per la sera del 26 luglio.

Immancabile, il giorno dopo, la fiera per le vie del centro, durante tutta la giornata del 27 luglio.

Dal venerdì 22 al lunedì 25, dalle ore 19,30, “Aperitivi in musica…a Km zero” dove si potranno gustare le prelibatezze culinarie degli street food.

