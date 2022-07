Blackout a Macerata,

fumo all’Agenzia delle entrate

VIGILI del fuoco in azione in viale Trieste. Il problema sarebbe legato ad un allarme, viene escluso ci siano incendi. La mancanza di corrente ha causato problemi in alcune zone con ascensori bloccati

22 Luglio 2022

Blackout in alcune zone di Macerata intorno alle 19,30, ascensori bloccati, e anche del fumo dalla sede dell’Agenzia delle entrate, in viale Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di fumo legato alla combustione di qualcosa. Piuttosto dovrebbe trattarsi di un allarme che genera fumo. Il sopralluogo dei vigili del fuoco alle 20 era in corso. Il blackout, durato pochi minuti, si è verificato nella zona di piazza Mazzini, nella zona di via Pace e in via Severini. I vigili del fuoco sono stati chiamati da diverse persone che erano rimaste bloccate negli ascensori.

