Account Instagram hackerati,

decine di casi in provincia

WEB - Cadere nella trappola è semplice: basta cliccare sul link inviato da un amico (a sua volta vittima della truffa)

21 Luglio 2022 - Ore 15:51 - caricamento letture

«Mi hanno hackerato il profilo Instagram, è successo a me e a molte altre persone che conosco. fate attenzione». Sono molti i messaggi simili a questo che giovani maceratesi stanno facendo girare via Whatsapp o attraverso altri canali social nelle ultime settimane. Il fenomeno è diffuso in tutta Italia e la provincia di Macerata non fa eccezione con decine di segnalazioni. Cadere nella trappola virtuale è molto semplice. Si riceve un messaggio da un amico (anche questo già probabilmente hackerato) che invita a cliccare su un link per partecipare ad un concorso o qualcosa del genere. Non appena si clicca l’account viene hackerato e recuperarlo, quando possibile, è tutt’altro che semplice.

(redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA