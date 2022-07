Sos caldo, un aiuto agli anziani

CIVITANOVA - Rinnovata la collaborazione con il centro sociale di via Carnia: un posto dove trovare locali freschi

Emergenza caldo, a Civitanova al via le iniziative per aiutare gli anziani. L’assessorato ai Servizi sociali del comune di Civitanova darà un aiuto ad anziani e persone fragili, che sono più a rischio durante i periodi caratterizzati da temperature elevate. Ieri giunta comunale ha rinnovato la collaborazione con il “Centro sociale anziani” di via Carnia, che si occuperà di accogliere anziani e fragili civitanovesi, anche non soci, nei propri locali consentendo loro di trovare ristoro nelle ore più calde in ambienti freschi e favorendo al tempo stesso la socializzazione. L’iniziativa, che ha avuto un riscontro positivo in questi quattro anni di attuazione, durerà fino al 31 agosto. Il Centro, grazie al contributo del settore Welfare comunale, potrà offrire ai partecipanti anche un servizio bar, distribuendo gelati e bevande. Inoltre, sarà a disposizione di coloro che ne faranno richiesta anche un servizio di trasporto dalla propria residenza alla struttura. Questa mattina, in occasione del primo giorno di avvio del progetto, l’assessore ai Servizi sociali Barbara Capponi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale al direttivo, rinnovando il sostegno e la disponibilità ad attuare le misure di protezione necessarie per questa fascia di popolazione.

«L’assessorato riprende subito concretamente il lavoro a fianco della cittadinanza di tutte le età – ha detto l’assessore Capponi -. Grazie al Centro sociale anziani per la consueta disponibilità che anche stavolta ci consente congiuntamente di promuovere un bel progetto di prevenzione e aggregazione, per proteggersi dal caldo in serenità e compagnia». In questi giorni è stata anche predisposta una campagna informativa per la cittadinanza concordata con il Centro con l’indicazione dei numeri utili concordati con il Distretto sanitario e le farmacie a cui rivolgersi in caso di necessità. Il Centro sociale anziani è sito in via Carnia 3 ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 18. Per info: 0733770639, cellulare 329/4746482.

