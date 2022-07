“L’arte sotto le stelle”

lungo corso Umberto I

CIVITANOVA - Da stasera riparte l'esposizione di artisti curata Lucia Spagnuolo durante i mercoledì dello shopping organizzati dall'associazione di commercianti Centriamo

Al via la terza edizione di “L’ arte sotto le stelle”. Gli artisti parteciperanno a “I mercoledì”, una esposizione sotto le stelle, ma non solo, alcuni si esibiranno nel creare la loro opera sul posto, lungo il corso principale Umberto I di Civitanova in occasione dei negozi aperti fino alla mezzanotte. L’esposizione è a cura di Lucia Spagnuolo e in collaborazione con Debora Pennesi presidente di Centriamo – associazione Commercianti e in collaborazione con Il Palco “ Laboratorio Musicale” con il patrocinio del Comune. A partire da stasera fino ad agosto saranno diversi i mercoledì destinati all’arte. «L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – intende stabilire un equilibrio tra vita quotidiana fatta di shopping , vita artistica e musica con particolare attenzione alla contemporaneità, a ricercare una produzione comunicativa ed espressiva di qualità mettendo in rilievo ciò che costituisce l’identità dei luoghi attraverso le arti e la cultura».

Gli artisti partecipanti sono : Silvio Craia, Vittorio Amadio, Marisa Marconi, Marisa Cesanelli, Mariateresa Pancella, Moreno Corallini ,Val Ange, Mario Mercoldi, Enrichetta Gadioli, Rita Cerquetti, Gina Moschettoni, Loseva Yulia, Clara Venanzetti, Cleofe Ramadoro, Pino Santandrea , Cesare Iezzi, Nancy Biraschi , Matteo d’Errico, Paolo Agostini, Elisabetta Del Gatto, Viviana Romagnani, Moreno Corallini, Isabela Seralio, Marco Franchini, Sandro Mongardini, Elena Marzioli, Melita Gianandrea, Carina Pieroni, Michelina Roscam, Nevia Amaolo, Pina Fiori, Daniela Corvatta, Marco Franchini, Lucilla Santarelli, Luca Speranzini, Ermanni Maurizio, Simone Vita, Luca Mercuri, Francesca Visaggio, Sandra Torquati.

