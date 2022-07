Lavori alla fogna in via Spalato,

cambia la viabilità

MACERATA - L'ordinanza emessa dalla polizia locale sarà valida da oggi, lunedì 18 luglio, a venerdì 22 luglio

Al via dal prossimo 18 luglio la seconda fase dei lavori di rifacimento della conduttura idrica e fognaria in via Spalato a Macerata da parte dell’Apm, che verranno eseguiti dalla ditta Dalmazi srl questa volta sul tratto di via Spalato compreso tra via Valadier e via Cassiano da Fabriano.

Il Comando della Polizia locale ha quindi emesso un’ordinanza per regolamentare la viabilità nelle zone interessate dall’intervento che prevede da oggi, lunedì 18 luglio, a venerdì 22 luglio:

– via Spalato (tratto compreso tra via Valadier e via Cassiano da Fabriano)

divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta;

limite Max di velocità di 30 Km/h, nel tratto interessato dai lavori;

dalle 7 alle 19 saranno attuati i seguenti provvedimenti

senso unico a scendere verso via Roma;

senso vietato, a salire dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano e Via Contini, per i veicoli circolanti in via Spalato con direzione viale Carradori;

direzioni consentite a destra verso via Contini e a sinistra verso via Cassiano da Fabriano;

la direttrice di traffico a salire per via Spalato dall’incrocio con via Roma, sarà vietata per tutti i veicoli eccetto residenti, carico e scarico con autocarri massa max 7,5 t e mezzi di soccorso e polizia in emergenza. Tutti le altre categorie di veicoli (autocarri con massa sup. a 7,5 t, autobus urbani ed extraurbani) saranno deviate a destra verso via Roma, corso Cavour, viale Martiri della Libertà per raggiungere il quartiere Colleverde, Pollenza, Treia e le vie limitrofi a monte dei lavori.

Durante la seconda fase dei lavori potranno essere attuati i seguenti provvedimenti in base alle oggettive esigenze operative:

senso unico alternato con presenza di movieri, nel tratto interessato dai lavori;

limite massimo di velocità di 30 Km/h, nel tratto interessato dai lavori;

eventuali direzioni o passaggi obbligatori in base alle effettive esigenze.

