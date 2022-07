Nuovo asfalto

in via Nuzi e Robusti,

cambiano viabilità e sosta

MACERATA - L'ordinanza della polizia locale sarà valida da domani, 21 luglio, a sabato 23 luglio

Nuova ordinanza della Polizia locale che modifica temporaneamente la circolazione stradale in via Nuzi e via Jacopo Robusti a Macerata interessate dai lavori di rifacimento del manto stradale.

L’ordinanza, da domani 21 luglio e fino al 23 luglio, dalle 7.30 fino alle 19:30, e comunque fino al termine dei lavori, prevede in via Nuzi il divieto di sosta con rimozione coatta, sul tratto interessato dai lavori e divieto di transito ai pedoni, sul tratto di marciapiede adiacente al cantiere;

Il provvedimento stabilisce anche che il 25 e 26 luglio, dalle 7:30 alle 19:30, in base all’avanzamento dei lavori in via Jacopo Robusti, tratto di strada da via Mancini fino all’incrocio con via Nuzi senso vietato e obbligo direzione a destra , nel tratto interessato dai lavori, per i veicoli che provengono da via Cioci, senso unico di marcia, con direzione via Cioci, per i veicoli provenienti da via Mancini e divieto di sosta da via Mancini fino all’incrocio con via Di Pietro.

Infine, nelle giornate del 27 e 28 luglio, con orario 0/24, in via Nuzi è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta, sul tratto interessato dai lavori e il divieto di transito, per tutti i veicoli, all’incrocio con via Robusti.

