Lavori in via Spalato:

ecco come cambia la viabilità

MACERATA - Ordinanza della polizia locale: sarà valida dal 13 al 30 luglio. Le modifiche al traffico previste

9 Luglio 2022 - Ore 12:56 - caricamento letture

Lavori alla conduttura idrica e fognaria in via Spalato: cambia la viabilità. Il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza che modifica la circolazione stradale in via Spalato nel tratto compreso tra via Roma e Cassiano da Fabriano. Il provvedimento sarà in vigore da mercoledì 13 luglio al 30 luglio. Ecco cosa prevede.

Via Spalato (tratto compreso tra via Roma e via Cassiano da Fabriano): divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta; senso vietato, a scendere all’incrocio con via Cassiano da Fabriano e via Contini, per i veicoli che circolano in via Spalato direzione via Roma; la direttrice di traffico a scendere per via Spalato sarà deviata a destra verso via Cassiano da Fabriano e a sinistra verso via Contini; senso unico di marcia a salire, nel tratto interessato dai lavori, per i veicoli diretti verso viale Carradori; limite massimo di velocità di 30 Km/h, nel tratto interessato dai lavori.

Via Contini: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta, su tutto il lato destro, secondo il senso di marcia. Via Spadoni: obbligo di svolta destra, in base all’avanzamento dei lavori. Via Spalato (area antistante scuola IV Novembre): obbligo di svolta sinistra, in base all’avanzamento dei lavori. Via Gasparri: obbligo di svolta sinistra, in base all’avanzamento dei lavori. Via Roma: limite massimo di velocità di 30 Km/h in entrambe le direttici di marcia in prossimità dell’intersezione con via Contini. Via Cassiano da Fabriano: direzioni consentite dritto e sinistra, valido per i veicoli che si immettono su via Spalato.

