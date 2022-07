Michele Venanzoni torna in scena

RECANATI - L'artista recanatese presenterà il nuovo progetto a Palazzo Venieri. Ad aprire il concerto ci saranno i Nadis

18 Luglio 2022 - Ore 11:39 - caricamento letture

Dopo due anni di attesa, l’artista recanatese Michele Venanzoni torna sulla scena musical con un quarto album. Alle sue spalle il cantautore ha già tre dischi: RooRRoulette (settembre 2014), Errare È Umano (novembre 2018) e Fiore di Loto (2019).

Il 30 luglio Michele Venanzoni, in passato conosciuto come Tmhh, presenterà il suo nuovo progetto, nonché i singoli del suo quarto album, nella splendida cornice di Palazzo Venieri.

Ad aprire il concerto ci saranno i Nadis. Questa band farà la sua prima esibizione dal vivo proprio con la serata del 30 luglio. I Nadis metteranno in gioco, in un dialogo stretto come quello tra due amanti, quattro modi diversi d’intendere la musica: pop, indie, soul e jazz. La formazione del gruppo è costituita da: Riccardo Cantabè, cantautore con un passato da giramondo curioso; Edoardo Marani, chitarrista, fonico e compositore (è lui l’uomo dietro la registrazione dell’Ep prodotto da Sound Puzzle che ha consentito ai Nadis di debuttare sulla scena professionistica); David Fabretti, bassista, dj e arrangiatore; infine Andrea Venanzoni, giovane batterista e motore ritmico del gruppo.

L’evento del 30 luglio nasce dalla collaborazione e dalla sintonia tra gli artisti coinvolti. Prima ancora di essere colleghi, infatti, questi sono un gruppo di amici. Michele Venanzoni e i Nadis hanno organizzato il live a Palazzo Venieri per tornare a condividere con il loro pubblico musica vera, musica che viene dal cuore.

Il costo del biglietto per la serata del 30 luglio è di 10 euro, i posti sono limitati. È necessaria la prenotazione. Per prenotarsi e ottenere ulteriori informazioni chiamare il numero 333 993 3106.

© RIPRODUZIONE RISERVATA