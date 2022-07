Perde i sensi in acqua:

51enne grave al pronto soccorso

NUMANA - E' successo davanti allo stabilimento La Bussola, a Marcelli. Per soccorrere la donna è intervenuta l'idroambulanza della Croce Rossa

Ha accusato un malore mentre si trovava in acqua, nello specchio di mare davanti allo stabilimento La Bussola, a Marcelli.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti intorno alle 15.45 per una 51enne anconetana che improvvisamente si è accasciata rimanendo priva di sensi.

Allertato il Nue 112, tempestivamente è intervenuta l’idroambulanza della Croce Rossa, in postazione fissa al porticciolo di Numana, che nonostante il mare mosso è riuscita a raggiungere velocemente il posto.

Il personale Opsa della Cri di Ancona ha avvicinato la bagnante. Presa dunque in cura dal personale sanitario, nel frattempo sono arrivate sul posto anche due ambulanze territoriali inviate dalla centrale operativa del 118.

In un primo momento, data la gravità della situazione, stava per alzarsi in volo anche Icaro.

Il quadro clinico della donna è stato però stabilizzato nel frattempo. La 51enne, caricata in ambulanza, è stata trasferita con un codice rosso, a sirene spiegate, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

