Governatore del Rotary

in visita a Camerino

INCONTRO - Paolo Giorgio Signore accolto nella città ducale

17 Luglio 2022 - Ore 10:06 - caricamento letture

«Mi avete accolto con affetto e mi avete riempito il cuore di gioia, siete un club fantastico, radicato nel territorio e punto di riferimento per un’area molto vasta, dove c’è amicizia e collaborazione che vi permettono di raggiungere importanti traguardi». Queste le parole del Governatore del Distretto Rotary 2090 Paolo Giorgio Signore che ha trascorso un’intera giornata trascorsa a Camerino.

In mattinata, accompagnato dal sindaco Roberto Lucarelli, ha visitato la zona rossa rendendosi conto di persona dello stato della ricostruzione dopo gli eventi sismici del 2016. A seguire ha incontrato il rettore Unicam Claudio Pettinari e in curia il vicario del vescovo Mariano Blanchi, quindi è stato accompagnato dal presidente Nazzareno Micucci e dal direttivo all’Accademia della Musica Franco Corelli donata dalla Andrea Bocelli Foundation. Qui il Governatore ha avuto modo di apprezzare particolarmente il progetto realizzato a favore della formazione musicale dei giovani.

Nel tardo pomeriggio si è svolto un incontro molo fruttuoso con i soci del direttivo, prima della conviviale al Relais Villa Fornari, dove Signore ha relazionato sui progetti distrettuali del suo anno rotariano 2022-2023, trai più importanti il progetto The Tube con la Comunità di Capodarco di Don Vinicio Albanesi, quello relativo alla Telemedicina e la realizzazione di un camper sanitario attraverso donazioni e attività di volontariato.

Infine, citando la Presidente Internazionale Jennifer Jones nel suo motto “Immagina il Rotary” ha ricordato le sue parole: “immaginate un mondo che merita il meglio di noi, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza. Se tutti noi abbiamo dei sogni, agire per realizzarli è una scelta che ognuno deve fare”. Da qui l’invito ai soci di agire nella consapevolezza che diversità, equità e inclusione sono i pilastri su cui poggia l’agire rotariano per essere al servizio dei propri territori e per migliorarli. Numerose autorità rotariane e civili hanno preso parte alla conviviale, tra cui il primo cittadino di Camerino Roberto Lucarelli, che ha preso parte anche allo scambio dei doni tra il Governatore e il presidente del Club camerte Nazzareno Micucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA