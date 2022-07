Incidente al Bike park,

ciclista portato a Torrette

USSITA - Incidente a Frontignano intorno alle 12,15. Un giovane ha perso coscienza e poi si è ripreso. E' intervenuta l'eliambulanza con personale di 118 e Soccorso alpino che si è calato per raggiungere il ferito. Lo hanno intubato e trasportato in elicottero ad Ancona

Cade con la bici al Bike park di Frontignano, ciclista soccorso con l’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto a Ussita intorno alle 12,30 di oggi. Il ciclista, un giovane, è caduto malamente a terra e ha battuto la testa dopo aver fatto un salto lungo uno dei sentieri. Dopo l’incidente ha perso conoscenza per qualche minuto, poi si è ripreso. I soccorsi sono subito partiti. Da Fabriano si è alzata l’eliambulanza dedicata agli interventi in quota con a bordo l’equipe composta da 118 e Soccorso alpino. Dal velivolo i soccorritori si sono calati per raggiungere il giovane. Poi lo hanno sistemato su di una barella che è stata poi issata fino all’elicottero. Il giovane ferito (che ha riportato un trauma cranico) è stato intubato e caricato sull’elicottero che lo ha trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, per le cure e gli esami diagnostici del caso. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.



(Ultimo aggiornamento alle 14,35)

