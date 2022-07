Spaccio di 500 grammi di cocaina:

condannato a 5 anni, 38enne va in cella

TOLENTINO - L'uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione per reati commessi nel 2018 per cui aveva in parte scontato la pena. Ora la sentenza è passata in giudicato

16 Luglio 2022

Già arrestato nel 2018 per spaccio di cocaina, è finito in carcere un 38enne di Tolentino. I carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo operativo di Tolentino, lo hanno arrestato ieri in base ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Macerata.

Quattro anni fa l’uomo era stato condannato a 5 anni e 4 mesi per spaccio. Durante le indagini, erano stati sequestrati più di 500 grammi di cocaina. Dopo il suo arresto del 2018, aveva già scontato un periodo di detenzione e di arresti domiciliari ma, a seguito della condanna passata in giudicato, l’uomo dovrà ora scontare 4 anni, dieci mesi e sette giorni di reclusione. L’uomo ora è in carcere a Fermo. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, particolarmente intensificati in questo periodo estivo, i carabinieri hanno inoltre multato sette automobilisti per violazioni al codice della strada e ritirato una patente.

