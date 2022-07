Rassegna dialettale

a Villa Potenza,

in 300 nella “nuova piazza”

MACERATA - L'appuntamento con il teatro ha dato il via alla festa della frazione

15 Luglio 2022

La frazione di Villa Potenza si è arricchita di una nuova piazza. Ieri sera ha fatto da sfondo alla rassegna di teatro dialettale “A scena aperta” e nel fine settimana sarà il salotto buono della frazione dove i residenti si daranno appuntamento per un ritorno alla convivialità nella sua massima espressione.

Il piazzale, che i strova nella zona residenziale, nei pressi del supermercato Sì con te, ha infatti ospitato ieri più di 300 persone per la rappresentazione teatrale Li Mafiusi, opera in dialetto realizzata da Paolo Carassai. Senza alcuna pretesa nel dare messaggi o soluzioni, il Gruppo Teatrale Avis Montecassiano ha portato sul palco una commedia farcita con formidabili colpi di scena, diffondendo grande ilarità tra la folla. La trama dello spettacolo si è incentrata su quei problemi che possono sorgere dalla convivenza tra diversi.

Questa rappresentazione, inscritta nella rassegna teatrale A Scena Aperta, ha dato il via alla Festa della Villa – Gusto Braciere. «E’ per noi una grande emozione – racconta il presidente della pro loco di Villa Potenza Giuseppe Luzi – vedere finalmente la frazione che riprende vita e i suoi residenti che hanno occasione di stare insieme, anche con un po’ di leggerezza».

IL PROGRAMMA – Alle 20 di stasera verrà finalmente aperto lo stand enogastronomico e ci saranno grandi festeggiamenti per la promozione in serie A1 della Cbf Balducci Helvia Recina Macerata. Alle 21 prenderanno il via gli immancabili giochi popolari e la pesca di beneficenza organizzata dalla Croce Rossa Italiana. La serata sarà animata prima da Dj Rick con la conduzione di Marco Moscatelli, poi, dalle 22.30, da Camilla Miconi e Repper Stilo.

Il 16 luglio, dalle 18, la Cri (in aggiunta alla pesca di beneficenza) svolgerà attività per bambini. Alle 19 si svolgerà la Santa Messa, con benedizione delle famiglie. Lo stand enogastronomico verrà nuovamente aperto alle 20, e dalle 21 gli avventori potranno beneficiare dell’intrattenimento offerto dal Gruppo Cinofila della Cri. La serata proseguirà alle 21.30 con la musica di Attenti a quei Duo, la presentazione dell’Helvia Recina Calcio e i giochi popolari.

Domenica 17 luglio, alle 21.15, il concerto della Corale Teatro Romano chiuderà l’evento. Tutte le attività si svolgeranno nel piazzale di Via Costantini, dietro il Sì con Te di Villa Potenza. Per ulteriori informazioni chiamare la Pro Loco di Villa Potenza allo 0733 492 937.

