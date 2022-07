Plogging al lago di Fiastra,

raccogliere i rifiuti

mentre si fa jogging

L'INIZIATIVA, organizzata da 2hands Macerata, in programma il 31 luglio

15 Luglio 2022 - Ore 11:20 - caricamento letture

Raccogliere i rifiuti mentre si fa jogging, il nuovo evento di sensibilizzazione ambientale che combina la tutela del territorio con l’attività sportiva. Ad organizzarlo 2hands Macerata che partecipa al Giro d’Italia Plogging 2022, un’idea di custodia e cura dell’ambiente cui hanno aderito vari gruppi in tutt’Italia. Il giro ha già raggiunto diverse città italiane e il 31 luglio toccherà a Macerata essere protagonista di quest’evento nazionale. Il programma della giornata prevede alle 9 il ritrovo al bar VerdeFiastra e la partenza del Plogging con passeggiata ecologica con Guida Ambientale Escursionistica per i sentieri del Lago di Fiastra. Alle 12 il ritorno, differenziazione rifiuti e pesa finale del totale raccolto. Dopo il pranzo, per chiudere la giornata, una partita di pallavolo. «Vi aspettiamo per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’amore per l’ambiente e dell’importanza dell’attività fisica – scrivono gli organizzatori -. Per restare aggiornati su tutte le novità vi invitiamo a seguire le nostre pagine social Facebook (2hands Macerata) e Instagram (2handsmacerata_)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA