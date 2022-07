Incendio in un calzaturificio,

ustionato operaio di 41 anni

MORROVALLE - Intervento dei vigili del fuoco in via Marche, l'uomo trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Stava lavorando a un macchinario, poi ha provato a spegnere le fiamme. Sul posto lo Spsal per le indagini

Operaio si ustiona mentre è al lavoro in un calzaturificio, portato in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,20 a Morrovalle. L’uomo, 41 anni, pakistano, ha riportato ustioni su parte del volto e ad una mano. In corso le indagini dello Spsal.

Era al lavoro su di una macchina lavasuole all’interno di un calzaturificio di Morrovalle quando all’improvviso si è generata una scintilla (questa al momento l’ipotesi) che ha provocato un incendio. Le fiamme hanno investito l’uomo, pakistano, residente nella cittadina, al volto e ad una mano. Nonostante questo ha avuto la prontezza di prendere un estintore e di spegnere lui stesso le fiamme.

Sul posto per prestargli i soccorsi sono intervenuti gli operatori del 118. Il pakistano è stato trasportato all’ospedale di Civitanova. Le ustioni che ha riportato nell’incidente in azienda non sono gravi, è arrivato in pronto soccorso con un codice giallo.

Per le indagini sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Asur, Cristina Lattanzi e Paolo Pagliariccio. A loro il compito di ricostruire come si siano scatenate le fiamme dalla macchina lavasuole e se l’incendio possa essersi propagato a causa di qualche solvente che viene utilizzato nelle lavorazioni. Gli accertamenti su questo punto sono in corso.

