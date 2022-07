Open Day ad Unicam,

la carica degli studenti

arrivati da tutta Italia (Foto/Video)

CAMERINO - C'è chi ha scelto l'università della città ducale per i corsi, chi perché è stato consigliato da un prof, chi perché ha vinto un contest. Il rettore: «Stiamo mostrando le nostre strutture e le attività formative e quei percorsi che potranno garantire al territorio e alla nazione un futuro importante»

Open Day all’Università di Camerino, per le scuole di Giurisprudenza, del Farmaco e dei prodotti della salute, di Bioscienze e Veterinaria, di Scienze e tecnologie. Questa mattina tanti studenti e studentesse da varie parti della provincia e dell’Italia hanno visitato gli spazi dell’ateneo camerte.

Dopo i saluti del rettore Claudio Pettinari, del pro rettore vicario Graziano Leoni e l’introduzione della delegata alle attività di orientamento Valeria Polzonetti, i lavori sono continuati all’interno delle strutture universitarie dedicate a ciascun corso di laurea e laurea magistrale dove i ragazzi e le ragazze hanno potuto assaporare la vita in Unicam.

«Mi aspetto un colloquio intenso fra i ragazzi e le ragazze con l’ateneo – esordisce il rettore Claudio Pettinari -. Mi auguro siano qua per avere tutte le informazioni necessarie per fare la giusta scelta, sostenibile. Noi stiamo mostrando loro le nostre strutture, le nostre eccellenze e le attività formative sulle quali potranno concentrare il loro lavoro nei prossimi anni, quelle attività e quei percorsi che potranno garantire al territorio e alla nazione un futuro importante».

«Ci sono dei corsi di studio legati alla realtà territoriale – svela il pro rettore vicario Graziano Leoni -. Inoltre, c’è un rapporto molto importante e molto diretto fra il docente e lo studente, con cui si crea un feeling che si trova solo nelle università che hanno dei numeri piccoli, ma dove si trovano professori e ricercatori molto disponibili».

«Da tutta Italia hanno scelto di venire a trovarci a Camerino per poter visitare le nostre strutture e conoscere da vicino l’ampio ventaglio dell’offerta formativa che Unicam come sempre mette a disposizione, sottolineando anche l’importanza dei corsi di lauraa di nuova istituzione – afferma Valeria Polzonetti, delegata all’orientamento Unicam -. Siamo molto soddisfatti di vedere aule piene e occhi di studenti desiderosi di avere informazioni per pianificare al meglio il loro futuro».

«La scuola di studi superiori Carlo Urbani – dice la direttrice Loredana Cappellacci – rappresenta l’occasione per studenti eccellenti di seguire un percorso formativo aggiuntivo e parallelo al percorso di studi e di conseguire, alla fine dei cinque anni, un diploma che è equiparato ad un master di secondo livello. La selezione avviene esclusivamente per merito».

«Ho scelto Unicam perché mi è stato consigliato dal mio insegnante – spiega Jennifer Tombolini di Porto Sant’Elpidio -, che è professore di Scienze, Chimica e Biotecnologie. In futuro, grazie a questa università, vorrei diventare una biologa». «Ho deciso di venire a questo Open Day – dice Andrea Saltori di Macerata – per vedere più da vicino come si svolgono le attività all’università di Camerino e decidere il mio futuro». «Ho deciso di scegliere Unicam – afferma Alessandro Carciofi di Macerata – soprattutto per l’indirizzo informatico, perché mi piaceva ed ero curioso di vedere com’era». «Sono venuta qui perché abbiamo fatto un progetto, un contest, per Unicam e l’abbiamo vinto – spiega Marianna Cannone di Andria -. Quindi abbiamo deciso di vedere la scuola per capire com’era organizzata e se era fatta per noi. Ha molti corsi interessanti».

