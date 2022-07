Tolentino, ecco Nagy dal Ravenna

SERIE D - Il giovane difensore slovacco ha collezionato 21 presenze nella scorsa stagione con il club romagnolo

Si muove il mercato del Tolentino. La società comunica di aver raggiunto nella giornata odierna l’accordo con il 21enne Filip Nagy, nato a Galanta (Slovacchia). Difensore centrale, alto 188 cm, lo scorso anno ha militato nelle fila del Ravenna collezionando 21 presenze. In precedenza, dal 2017, ha disputato campionati nazionali Under 17 ed Under 19 con le maglie di Virtus Entella, Sassuolo e Torino.

Le prime parole in cremisi di Filip Nagy: «Mi ha fatto piacere che la società abbia mostrato interesse nei miei confronti. Ho subito accettato la proposta, sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Prometto massimo impegno per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi».

