Un bomber e un centrocampista:

Vitiello e Marcelli al Tolentino

SERIE D - Il primo, 26 anni, proviene dal Cassino. Il secondo, 23enne, è reduce dall'esperienza al Castelfidardo. Resta in maglia cremisi anche l'under Edoardo Mengani

7 Luglio 2022 - Ore 17:50 - caricamento letture

Due nuovi calciatori al Tolentino: arrivano l’attaccante Domenico Vitiello, dal Cassino, e il centrocampista Roberto Marcelli, dal Castelfidardo. Resta in cremisi anche l’under Edoardo Mengani. Domenico Vitiello, nato a Torre del Greco il 5 marzo 1996, nella passata stagione ha vestito la maglia della Caronnese prima e poi quella del Ticino, sempre in Serie D. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Siena, poi Arezzo, Poggibonsi, Carrarese, Sanremese, Borgosesia, e Cassino, sempre in Serie D. Le prime dichiarazioni di Domenico Vitiello: «Ho scelto Tolentino senza nessun dubbio. Voglio sposare questo nuovo progetto con la massima determinazione possibile. So che quella di Tolentino è una piazza importante e ce la metterò tutta per ripagare la fiducia che mi è stata concessa».

Roberto Marcelli, nato ad Ascoli il 3 gennaio 1999, ha iniziato nella Primavera del Pescara, due stagioni con il Notaresco, mentre nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Castelfidardo, collezionando 25 presenze e due reti, una delle quali proprio contro il Tolentino. Le dichiarazioni di Roberto Marcelli: «Ho scelto Tolentino perché oltre ad essere una delle prima società che mi ha chiamato, non bisogna pensarci troppo e Tolentino è una piazza importante. E’ una società molto organizzata e ci sono tutte le condizioni per fare bene. Non vedo l’ora di cominciare la stagione e farò ti tutto per togliermi le migliori soddisfazioni sia a livello personale che di società».

Il centrocampista classe 2004 Edoardo Mengani, invece, è approdato lo scorso anno in prima squadra dal settore giovanile cremisi. Nella stagione passata ha collezionato nella passata stagione ben 4 gol e ha fatto 29 presenze, di cui 25 nel campionato di Serie D, 2 in Coppa e 2 alla Viareggio Cup. Le dichiarazioni di Edoardo Mengani: «Ringrazio la società e il mister per la fiducia, sono felice e motivato per iniziare questa nuova stagione con il Tolentino, lavorerò sodo per ripagare la fiducia data e insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

