“Quale futuro per il Maceratese?”

Confargianato incontra Acquaroli

L'APPUNTAMENTO con il governatore delle Marche in programma mercoledì 13 luglio alle 17,30 all’auditorium della sede di via Pesaro

11 Luglio 2022 - Ore 15:40 - caricamento letture

Visioni e prospettive per imprese e famiglie della provincia di Macerata è il tema su cui ruoterà l’incontro promosso da Confartigianato Imprese Mc-Ap-Fm con il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. L’appuntamento, di assoluto interesse per imprese e cittadinanza, è in programma mercoledì 13 luglio alle 17,30 all’Auditorium della sede di Confartigianato di Macerata (via Pesaro, 21).

«Gli investimenti sulla sanità, il rilancio turistico, il sostegno alle imprese e le infrastrutture stradali per rendere la provincia più moderna e competitiva: saranno questi gli argomenti al centro dell’intervento del Governatore Acquaroli», spiegano da Confartigianato.

Il programma prevede anche i saluti di Emanuele Pepa, vice presidente di Confartigianato Imprese Mc-Ap-Fm e di Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata e Presidente della Provincia. L’incontro sarà coordinato da Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato Interprovinciale. Per partecipare all’evento, aperto a tutti, è possibile registrarsi qui.

