«La colazione che hai preparato fa schifo»

Ragazza picchiata dal marito e dai suoceri

FALCONARA - La donna, una bengalese di 24 anni, è stata soccorsa dai carabinieri che hanno chiamato l'ambulanza e arrestato il compagno, un 32enne. Lei è stata trasferita in una struttura protetta

5 Luglio 2022 - Ore 13:41 - caricamento letture

Da tempo subiva violenze e soprusi da parte del marito, un operaio al cantiere navale del porto. La donna però, una 24enne originaria del Bangladesh, è riuscita alla fine a rivolgersi ai carabinieri di Falconara. L’uomo è stato arrestato e lei trasferita in una struttura protetta.

Ieri sera l’ennesimo episodio che ha fatto scattare l’intervento dei militari. La giovane dopo essere stata ‘punita’ dai suoceri per aver preparato una colazione che secondo loro non era all’altezza di quelle che erano le aspettative, ha dovuto trascorrere alcune ore rinchiusa in una stanza, senza la possibilità di bere e nemmeno di andare al bagno.

Al ritorno a casa del marito dal lavoro, la compagna anziché essere difesa dall’uomo che ha sposato, è stata selvaggiamente picchiata con schiaffi e pugni.

Ovviamente la 24enne non è riuscita in alcun modo a sottrarsi alle percosse, anche perché era stata bloccata dai suoceri. Suoceri, che hanno anche preso parte al violento pestaggio.

Provvidenziale, dopo pochi minuti, è stato l’intervento dei carabinieri della Tenenza che, a seguito di una segnalazione, hanno raggiunta l’abitazione e chiamato i soccorsi del 118 per la donna, poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso.

I militari dell’Arma hanno accompagnato marito e suoceri di lei in caserma. Dalle successive dichiarazioni della giovane donna, sono emerse tutte le violenze morali e fisiche subite nel tempo dalla 24enne. La giovane, inoltre, si era anche già rivolta ai servizi sociali per chiedere aiuto.

L’uomo, infatti, la costringeva a rimanere perennemente casa e ad uscire solo per fare la spesa. La sua vita era dedicata esclusivamente al compiere passivamente tutte le mansioni domestiche e a ubbidire, a testa bassa, ad ogni richiesta.

Al termine degli accertamenti eseguiti a Torrette, alla donna sono state diagnosticate lesioni per 10 giorni di prognosi. Il compagno è stato invece arrestato, per lui sono stati disposti i domiciliari. La 24enne è stata allontanata dal tetto coniugale e accompagnata in una struttura protetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA