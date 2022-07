Dall’antesignano catering alla ristorazione,

i trent’anni dell’Agriturismo Moretti

«Siamo sempre cresciuti»

PROMO - Una grande festa per i protagonisti di questa storia tutta maceratese

4 Luglio 2022

Un piccolo paradiso immerso nel verde dove gustare i piatti della tradizione e ritrovare la preziosa semplicità delle nostre campagne nel paesaggio, nel cibo genuino e nell’accoglienza familiare e curata al tempo stesso. Tutto questo è l’Agriturismo Moretti che ha festeggiato ieri 30 anni di attività con una festa alla quale hanno partecipato i protagonisti di questa bella storia tutta maceratese.

Una storia che inizia dall’esperienza di Silvana Moretti. Da giovanissima ha iniziato la sua antesignana attività di catering. Come usava all’epoca, infatti, con la sua attrezzatura si spostava di casa in casa e preparava pranzi per comunioni e cresime, con l’aiuto delle donne che trovava nelle famiglie. Negli anni Novanta l’intuizione di stabilizzare quella sua attività e di allestire una piccola sala ristorante in un piano vuoto della casa di famiglia, immersa nel verde e al centro dell’azienda agricola.

Da allora l’agriturismo è cresciuto piano piano, pezzetto pezzetto, e quel seme, piantato da Silvana, cresce e regala ogni stagione nuovi rami e nuovi frutti con grande soddisfazione di tutti coloro che fanno parte di questo progetto e dei clienti che ne godono.

Ed è proprio Silvana Moretti ad affidare ad una lettera scritta di suo pugno le emozioni di questi 30 anni e i ringraziamenti a tanti che hanno contribuito in qualche modo a fare dell’agriturismo Moretti la realtà che è oggi.

«Il 9 di luglio – scrive – sono 30 anni che è stato aperto il nostro agriturismo. In questi anni abbiamo lavorato tanto e non sono mancati i sacrifici, siamo andati incontro alle difficoltà ma le soddisfazioni sono state molte di più. La nostra attività è cresciuta lentamente ma è sempre cresciuta, si può dire con orgoglio che non siamo mai andati indietro. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per far stare bene i nostri clienti accogliendoli con gentilezza e soprattutto proponendo del buon cibo con prodotti genuini in parte coltivati da noi e cucinando ricette della tradizione maceratese tramandata da generazioni precedenti e anche ricette sfiziose un po’ per tutti i gusti. Per noi è una soddisfazione vedere gente che mangia con gusto ringrazia per essere stata bene. Molte volte ci è stato detto “Siamo stati come a casa nostra” per la sensazione di essere in un ambiente familiare. Quando ci sono i compleanni e le cene di fine anno scolastico, il giocare e il vocio dei bambini ci mettono allegria. Per tutto questo vogliamo ringraziare chi coltiva l’orto, procurandoci frutta e soprattutto verdura fresca di stagione. Grazie a chi ha collaborato con noi aiutandoci nel nostro lavoro sia per breve che per lungo tempo.

Grazie a chi ha abbellito la nostra struttura. Grazie a chi ha creato nuove attrazioni nei nostri spazi. Grazie soprattutto ai nostri clienti che vengono per il pranzo semplice di tutti i giorni (ma non per questo è meno buono) e a tutti quelli che vengono per festeggiare compleanni laurea anniversario e feste varie. Grazie a noi che, con tenacia e amore per il lavoro, continuiamo ad andare avanti. Grazie a Dio per tutto quello che ci ha donato e senza il quale non possiamo fare niente. Diceva madre Teresa “Siamo matite nella manie del Signore”. Benedica Dio noi tutti, il nostro lavoro, chi collabora con noi e la nostra città Macerata».

L’agriturismo Moretti è a Macerata in contrada Fonte San Giuliano 29, telefono 0733.270382

(Articolo promoredazionale)

