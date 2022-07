Civitanova Alta è Borgo Magico,

un pieno di spettacoli e buon cibo

GLI EVENTI in programma domenica dalle 20 alle 24 organizzati dalla Pro loco

Maghi, esibizioni di circo teatro, comicità, sand art ovvero creazioni con la sabbia, spettacoli con il fuoco, musica live, dj set e tanta allegria per tutti. Ecco cosa offre domenica 3 luglio, dalle 20 alle 24, Civitanova Alta che si anima e diventa Borgo Magico.

La locale Pro Loco, in compartecipazione con la Città di Civitanova e la collaborazione dell’associazione “Spettacoli e eventi”, ha organizzato una domenica all’insegna del divertimento e della scoperta delle bellezze di Civitanova Alta. Con partenza alle ore 20, dalla zona della ex tranvia, passando per via Roma fino a piazza Della Libertà, la Città Alta diventa davvero Magica, trasformandosi in un grande palcoscenico all’aperto, con una serie di spettacoli, per grandi e piccoli, dislocati nei pressi del vari punti ristoro curati dai commercianti, con la collaborazione dell’associazione “Spettacoli e Eventi”.

«L’idea di questa manifestazione è nata nel 2021 – afferma il presidente della Pro Loco Aldo Foresi – dopo il fermo dovuto alla pandemia. Nonostante le tante restrizioni l’anno scorso fu un successo. Siamo certi di aver intrapreso la strada giusta e anche quest’anno ci siamo fatti carico di tutta l’organizzazione. Vogliamo ripartire con gli eventi e nello stesso tempo coinvolgere tutto il paese e i commercianti supportati dal contributo dell’Amministrazione comunale e dall’Atac che ci ha messo a disposizione il bus navetta dai parcheggi dell’Itcg Corrdoni e dai frati cappuccini. Sono tutti invitati a trascorrere una domenica di divertimento, musica, magia e buon cibo».

(F.d.m.)

