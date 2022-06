«L’estate a Macerata, eventi per ogni gusto»

INIZIATIVE - Gli assessori Katiuscia Cassetta e Riccardo Sacchi presentano il calendario: «Ogni luogo della cultura verrà animato da mostre, concerti, racconti, laboratori fino a settembre». Gli appuntamenti in programma

30 Giugno 2022 - Ore 14:51 - caricamento letture

Nel “Paesaggio marchigiano” esplode l’Estate a Macerata 2022. L’opera di Alberto Peschi, un olio su compensato del 1938, che fa bella mostra di sé nelle collezioni di Palazzo Buonaccorsi, «meglio non poteva rappresentare il “mood” che ha ispirato il ricco calendario delle iniziative organizzate e promosse dall’amministrazione, in collaborazione con tante associazioni cittadine, per la bella stagione e rappresentato da una grafica creata “in house” in grado, fin dal primo sguardo, di catturare attenzione e suscitare emozione – si legge nella nota del Comune -. Sotto un ombrellone e un caleidoscopio di colori, Macerata fa proposte appetibili, in grado di coinvolgere i cittadini e allo stesso tempo di richiamare turisti, promuovendo manifestazioni culturali e sportive, connesse tra loro, per tutti i gusti e tutte le età».

A sottolinearlo l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, che afferma: «Un’estate densa di eventi, incontri, proposte di qualità, come la città merita. Un calendario di incontri che come al solito si rivolge a tutti, rispettando le varie sensibilità e accogliendo le tante istanze che vengono dalle associazioni e dalle esperienze vissute. Ogni luogo della cultura verrà animato da mostre, concerti, racconti, laboratori da giugno a settembre. Una rete di collaborazioni per accogliere i turisti e intrattenere i nostri concittadini durante tutta l’estate con molta attenzione alle risorse e massima valorizzazione delle nostre competenze. Un sostegno al mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti in generale – conclude la Cassetta – non per non pensare ai tanti problemi che ci affliggono, ma per vivere insieme momenti che ci facciano riscoprire la bellezza dei luoghi, delle emozioni e l’attenzione verso le migliori energie che noi umani sappiamo esprimere».

Non c’è il consueto claim ad accompagnare la campagna di comunicazione promossa per l’Estate a Macerata e l’assessore al Turismo, Sport ed Eventi, Riccardo Sacchi fornisce il perché della scelta. «Spendere del tempo a cercare lo slogan per il calendario estivo mi ha portato a concludere che Macerata in Estate non è città da slogan. Racchiudere in una frase la straordinaria concentrazione di eventi di ogni tipo, musicale, sportivo, culturale, di intrattenimento previsti da questo ricchissimo e variegato cartellone si rivela un’impresa impossibile e comunque riduttiva. Macerata lascia sempre buone sensazioni. Vuoi i grandi del pop o del rock? Musicultura con i suoi ospiti e Sferisterio live con i big internazionali sono pronti a soddisfare le richieste di ogni tipo di pubblico. Sei un appassionato di sport? Siamo nell’anno di Macerata Città Europea dello sport e dal calcio agli scacchi non esiste una disciplina che non sia contemplata. Ami le auto d’epoca, gli spettacoli tradizionali, la dimensione popolare della sagra? Vieni e troverai eventi per ogni gusto – conclude l’assessore Sacchi -. Macerata d’estate è tutto quello che si può desiderare, sempre nel rispetto della qualità».

Tra i tanti appuntamenti l’Estate a Macerata è mostre di qualità tra cui quella fotografica intitolata “Il mosaico del mondo” di Maurizio Galimberti allestita a Palazzo Buonaccorsi dal 6 luglio al 4 settembre e “Libraria | La biblioteca gesuitica e i primi studi di Matteo Ricci” dall’8 luglio al 31 ottobre nelle sale antiche della Mozzi Borgetti, dove si potranno ammirare incunaboli, cinquecentine e rarità nel primo nucleo della biblioteca comunale, la rassegna di arti performative Buon’Estate a Palazzo Buonaccorsi, il Macerata Opera Festival e tutti gli eventi collaterali tra arena e teatro Lauro Rossi, le rassegne di teatro dialettale in varie location della città dal centro alle periferie, i live dedicati alla musica classica, sagre, rievocazioni e folklore, eventi e laboratori per bambini insieme a Nati per Leggere e Nati per la Musica, appuntamenti dedicati allo sport tra cui i campionati italiani di scacchi seniores, i concerti di Sferisterio live che prenderanno il via il 2 luglio in arena con il concerto di Steve Vai e a seguire quello di The Smile, Carmen Consoli e Drusilla Foer e la tradizionale festa del patrono San Giuliano.

Il calendario completo di Estate a Macerata 2022 su www.comune.macerata.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA