“Fabri nel cuore”, a Pioraco

il torneo in ricordo di Gagliardi

PIORACO - Il comitato degli amici del 36enne deceduto in un incidente stradale il 22 giugno dell'anno scorso ha organizzato proprio nel campetto a lui dedicato un torneo di calcetto con quattro squadre

28 Giugno 2022

Una giornata in ricordo di Fabrizio Gagliardi, deceduto in un incidente stradale il 22 giugno 2021. Il Comitato “Fabry nel cuore” costituito da Marco Papilli, Daniele Falchetti, Emanuele Baiocco, Enrico Bonifazi, Gabriele Paolucci, Serena Grandoni e Luca Gagliardi, ha organizzato proprio nel campetto a lui dedicato a Pioraco un torneo di calcetto con quattro squadre formate dagli amici di Fabrizio, dai più piccoli, ai più grandi.

Le squadre, in onore del caro amico Fabrizio, hanno preso il nome di appellativi che Fabry citava spesso o di nomignoli/ soprannomi che i suoi amici piacevolmente davano a Fabrizio.

Le squadre sono state appunto trampellu team, poccatroia, bellomo, pizio boys,

Quest’anno il torneo è stato vinto dalla squadra ‘trampellu team’ capitanata da Daniele Falchetti. «Un bel momento all’insegna del ricordo, dello stare insieme e della condivisione tramite lo sport dove era palpabile una forte energia che ha legato tutti i presenti a Fabrizio – si legge in una nota degli organizzatori -. Prima delle partite, i presenti si sono riuniti per una foto a forma di cuore. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e un ringraziamento particolare alla famiglia».

