Civitanova, domeniche e festivi

parcheggi gratis in piazza XX Settembre

ESTATE - Firmata l'ordinanza, dal primo luglio attivi bus navetta tutti i giorni

28 Giugno 2022 - Ore 13:01 - caricamento letture

Torna per il periodo estivo il parcheggio gratis in piazza XX Settembre a Civitanova nei giorni di domenica e festivi a partire dal 26 giugno, mattina e sera. Nei giorni “rossi” del calendario, la sosta gratuita delle automobili negli stalli blu sarà consentita fino a domenica 28 agosto. In piazza ci sono a disposizione 158 posti auto.

«Il provvedimento era stato adottato in via sperimentale per la prima volta nel 2019 e riproposto nel 2020, ad integrazione dei parcheggi all’ex Fiera dove sono stati ricavati 38 posti a pagamento – si legge nella nota del Comune -. La sosta libera nella piazza principale di domenica e festivi viene dunque riproposta anche per l’estate 2022, nei giorni in cui si prevede il maggior afflusso di persone verso le spiagge, in considerazione della crescente necessità di nuove aree di parcheggio nel periodo estivo in cui si registra un notevole incremento di arrivi. La posizione della piazza è strategica sia per il lungomare sud che per quello nord, ma il provvedimento è pensato anche per coloro che vogliono godersi il centro con i suoi tanti locali».

L’Ente precisa: «Il comandante della Polizia locale Daniela Cammertoni ha firmato sabato scorso la relativa ordinanza di modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale, pubblicata sul sito del Comune di Civitanova. Da ricordare che a partire venerdì primo luglio, sempre in piazza XX Settembre scatta anche la sosta gratuita in via sperimentale per i veicoli elettrici. Sempre sosta gratuita fino a giovedì 30 giugno 2022 al nuovo parcheggio ex Anconetani in zona portuale dove sono ricavati 120 posti. Sempre dal primo luglio e fino al 28 agosto sarà in servizio tutti i giorni, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, il bus navetta dell’Atac spa. Il capolinea è posto presso l’ex liceo scientifico di Fontespina, dove si trovano i parcheggi di via Costa e via della Giustizia. Il bus raccoglierà i bagnanti in via Bragadin, via Saragat e all’angolo fra via Friuli e via Doria. Da qui tramite sottopasso raggiungerà lo chalet Dune (ex batik) fino alla Lampara ed effettuerà le fermate presso tutti gli altri stabilimenti di viale IV Novembre».

