Stazione al top,

premio Euroferr

al sindaco Piermattei

SAN SEVERINO - Il riconoscimento è di Aec Italia che ha selezionato 100 stazioni ferroviarie nel nostro Paese tra quelle (ad esclusione delle grandi città) che hanno valenze di tipo storico, turistico, archeologico o ambientale

25 Giugno 2022 - Ore 14:46 - caricamento letture

Premio Euroferr al sindaco di San Severino, Rosa Piermattei. Il riconoscimento di Aec Italia, Association europeenne des cheminots, è stato consegnato in occasione dell’iniziativa “Una nuova primavera per le stazioni umbre e marchigiane” ospitata, con la collaborazione dell’Associazione utenti del trasporto pubblico, dell’Associazione nazionale ferrovieri del genio e della Pro loco cartiere Casale Caselle, al teatro Talia di Gualdo Tadino.

La rete ferroviaria italiana si estende per circa 20mila chilometri e comprende impianti classificati come stazioni e fermate. Escludendo quelli che fanno capo alle grandi città, l’Association europeenne des cheminots, ha puntato ad individuare gli impianti che, seppure meno noti ai più, presentano alcune valenze di tipo storico, turistico, archeologico o ambientale. In totale sono state selezionate 100 stazioni in Italia tra cui quella di San Severino. Scopo del premio Euroferr, spiegano gli organizzatori, è quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni. La consegna dell’attestato d’onore al sindaco Piermattei intende dare alla stazione cittadina l’importanza europea che essa stessa merita.

A consegnare il riconoscimento al primo cittadino settempedano, insieme a un gagliardetto andato alle amministrazioni più collaborative, il presidente dell’Aec, Fabio Ceccato. Presente alla cerimonia anche il presidente del Consiglio consiglio comunale, Sandro Granata.

