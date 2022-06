Schianto frontale, auto nel fosso

I conducenti estratti dalle lamiere:

25enne grave a Torrette

POLLENZA - Incidente intorno alle 18,45 tra Casette Verdini e Pollenza Scalo lungo la strada provinciale 77. Prima è stato soccorso con l'eliambulanza il giovane, in serata anche un 88enne è stato trasferito ad Ancona. Ferita pure una donna

25 Giugno 2022 - Ore 19:10 - caricamento letture

di Gianluca Ginella e Andrea Cesca

Violento frontale tra due auto, una finisce dentro un fossato a margine della carreggiata: tre i feriti, tra loro un 25enne trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Successivamente anche un altro dei feriti è stato portato al nosocomio dorico con l’elicottero.

I soccorsi sono stati prestati all’inizio da alcuni automobilisti che percorrevano questo pomeriggio intorno alle 18,45, la strada provinciale 77 tra Casette Verdini verso Pollenza Scalo. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo e sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Macerata. A scontrarsi una Volkswagen Polo e una Fiat Panda. L’impatto è stato particolarmente violento. La Volkswagen, con al volante un 25enne, aveva il frontale semidistrutto ed è rimasta bloccata di traverso in mezzo alla carreggiata. La Fiat Panda è invece uscita di strada per poi terminare la corsa in un fossato, circa un metro sotto la carreggiata. L’auto è rimasta con il muso puntato verso la carreggiata. Bloccato all’interno il conducente, un uomo di 88 anni.

Dopo l’impatto è stato un corri corri di persone che hanno cercato di prestare i soccorsi. Mentre il 118 e i vigili del fuoco partivano per raggiungere il luogo dell’incidente, alcuni automobilisti hanno cercato di prestare le cure ai feriti. Qualcuno voleva aiutare il 25enne, seduto al posto di guida, privo di sensi. I soccorritori hanno visto che il giovane respirava, nonostante non rispondesse. Per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Stesso discorso per il conducente della Fiat Panda. Una volta che i soccorritori sono riusciti a farli uscire dalle auto incidentate li hanno affidati al 118. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure ad entrambi e nel frattempo hanno chiamato l’eliambulanza, atterrata poco lontano dal luogo dell’incidente. Soccorsa anche una donna che si trovava su una delle auto coinvolte (le sue condizioni non sarebbero gravi). Il 25enne è stato intubato e trasportato all’ospedale di Torrette con l’elicottero. Le altre due persone ferite sono state portate all’ospedale di Macerata. In seguito, verso le 21, è stato deciso il trasporto all’ospedale di Torrette anche dell’88enne.

(Ultimo aggiornamento alle 21)

© RIPRODUZIONE RISERVATA