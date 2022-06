«In arrivo risorse per piccoli borghi,

parchi, giardini storici e luoghi di culto»

REGIONE - Ad annunciarlo il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti: «I fondi coinvolgeranno comuni di tutte le province»

24 Giugno 2022 - Ore 11:37 - caricamento letture

«Grazie all’intervento del Sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, e al lavoro dell’Assessore Regionale Giorgia Latini, il Governo ha predisposto ingenti risorse da destinare alle Marche». A renderlo noto il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti. «Si tratta di finanziamenti che consentiranno di valorizzare alcuni dei luoghi simbolo di questa terra. I fondi in arrivo coinvolgeranno comuni di tutte le province e dovranno essere impiegati per la realizzazione dei progetti presentati dalla Regione Marche – spiega Marchetti – saranno investiti nella rigenerazione dei piccoli borghi, nella valorizzazione di parchi e giardini storici, per interventi nei luoghi di culto nonché per il restauro del patrimonio culturale che si trova al loro intero e nei siti di ricovero per opere d’arte, ma anche per l’efficientamento energetico di teatri e cinema. Le Marche sono un museo a cielo aperto e non solo – sottolinea Marchetti – abbiamo borghi storici la cui fama ha superato i confini nazionali e qui sono custodite alcune tra le più prestigiose opere d’arte d’Italia. Grazie alle risorse messe in campo dal Governo, alcuni dei luoghi identitari delle Marche avranno la possibilità di essere sottoposti a interventi che ne valorizzeranno ulteriormente le potenzialità – conclude – un ringraziamento va al Sottosegretario Borgonzoni per essere sempre vicina e attenta alle esigenze del nostro territorio»

