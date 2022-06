Chamber Orchestra in concerto

nel ricordo di Roberto Massi

TOLENTINO - L'appuntamento in programma domenica alle 19 all'abbazia di Fiastra

24 Giugno 2022 - Ore 12:44 - caricamento letture

Domenica 26 giugno alle 19 nell’Abbazia di Fiastra si terrà il tradizionale concerto commemorativo dell’onorevole Roberto Massi Gentiloni Silveri, ex tesoriere della Fondazione Giustiniani Bandini. In programma musiche di Mozart, Vivaldi, Liszt, Britten, che eseguirà la Chamber Orchestra diretta dal maestro Licio Cernetti. In programma la Sinfonia n.1 Kv 16, il Divertimento in Fa Kv 138 di Wolfgang Amadeus Mozart, seguirà il Concerto in La per 2 violini e orchestra di Antonio Vivaldi, la Sinpli Synphony di Beniamin Britten e L’ Angelus! di Franz Liszt. La Sinfonia in mi bemolle kv 16 di Mozart composta nel 1764 a Londra quando il musicista aveva appena otto anni e il Divertimento in Fa maggiore K.v 138 composto composto nel periodo tra il secondo e terzo viaggio in Italia a Salisburgo nel 1772. Seguirà il Concerto in La Maggiore per due violini e orchestra RV 158 F.XI n.4 composto a Venezia nel 1720-24 , di Beniamin Britten la Simpli Synphony op.4 una sinfonia concertante nel 1933-34 abbozzata per pianoforte nel 1923. Prima esecuzione con lo stesso autore che dirigeva una orchestra amatoriale alla Stuart Hall di Norwich.

Il maestro Licio Cernetti ha proposto in programma una importante pagina pianistica Lisztiana del tardo stile dell’autore (1877) ma nella versione trascritta dall’autore per sola orchestra del 1880 e con questa rara pagina ha voluto ricordare delle vicende artistiche importanti avvenute nel Palazzo Giustiniani Bandini legate alle famiglie Bulow -Liszt e Wagner. La Composizione è tratta dal terzo quaderno de “Années de Pélerinage : Italia , composta a Villa d’Este (Tivoli ) nel 1877,( nella trascrizione orchestrale del 1880 ) dal titolo “Angelus! Priere aux Anges Gardiens” Preghiera agli Angeli Custodi. In questa occasione concertistica il maestro Cernetti ricorderà degli aneddoti con Roberto Massi Silveri, appassionato violinista e amico del maestro Gino Brandi, quest’ultimo maestro del Cernetti, che a sua volta spesso era spontaneo negli incontri casuali di battute spiritose e spesso si parlava di musica, di storie musicali al palazzo Bandini dell’Abbadia di Fiastra. «L’onorevole spesso raccontava dei ricordi e aneddoti della Principessa Maria Sofia Giustiniani Bandini e le famiglie dei Bulow-Liszt e dei Wagner che hanno soggiornato nel palazzo dei Principi Giustiniani Bandini dell’Abbadia di Fiastra, nonchè la Principessa Maria Sofia Giustiniani Bandini sposò il Conte Gravina di Ramacca Manfredi, figlio di Blandine Bulow nipotina del celebre Franz Liszt», ricorda il maestro Cernetti».

