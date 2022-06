Bevono, causano incidenti,

vanno a zig zag e fuori strada:

via quattro patenti

L'ATTIVITA' dei carabinieri della Compagnia di Tolentino in città, a Colmurano, San Ginesio e San Severino

24 Giugno 2022 - Ore 10:52 - caricamento letture

Patenti ritirate, sequestrati un grammo di cocaina, cinque bilancini di precisione con residui di sostanza, 66 grammi di materiale da taglio e l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente in dosi. E’ il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri della Compagnia di Tolentino negli ultimi giorni, che hanno effettuato numerosi servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, soprattutto nel fine settimana.

Martedì 21 giugno, a Tolentino, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un uomo già note alle forze dell’ordine, trovato in possesso di una dose di cocaina. Nella sua disponibilità trovati e sequestrati anche cinque bilancini di precisione con residui di sostanza, 66 grammi di materiale da taglio e l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Durante lo scorso fine settimana invece, dopo un incidente sulla 78 a Colmurano, un giovane è risultato positivo all’etilometro con tasso alcolemico di 0.65: per lui è scattata la sanzione amministrativa e ritiro del titolo di guida, poiché neopatentato. Stessa situazione si è verificata a San Ginesio, dove i carabinieri, dopo aver rilevato un incidente, hanno denunciato il conducente che aveva un tasso alcolemico superiore a 1,6. A San Severino una donna, dopo aver sbandato con l’autovettura fino a uscire dalla sede stradale, è stata denunciata per rifiuto a sottoporsi agli accertamenti con etilometro, mentre una giovane è stata sanzionata poiché risultata con tasso compreso tra 0,5 e 0,8. Per entrambe è scattato il ritiro della patente. Sempre sul fronte della circolazione stradale, i militari del Radiomobile, su segnalazione di altri automobilisti, hanno intercettato un uomo che guidava zigzagando per le vie di Tolentino. Ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro, incorrendo, oltre al ritiro della patente, nella denuncia.

