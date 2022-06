Torna la marcialonga in notturna

dei colli Moglianesi

DI CORSA - La 27esima edizione della manifestazione in programma domani, venerdì 24 giugno

23 Giugno 2022 - Ore 11:41 - caricamento letture

Domani, venerdì 24 giugno, il Runner’s Club Mogliano in collaborazione con la Sacen Corridonia, l’Avis Mogliano, l’USAcli e la Fidal Marche organizza la 27esima Marcialonga dei Colli Moglianesi “Memorial Luciano Vita”, una classica in notturna delle Marche che torna dopo gli anni di stop a causa del Covid. La serata sarà animata dal Corpo Bandistico Città di Petriolo & New Generation Majorettes. Dalle 19 alle 23 sarà possibile fare una visita guidata del Museo di Arte Sacra di Mogliano, dove si potrà ammirare anche anche l’importante dipinto di Lorenzo Lotto “Madonna in gloria con i Santi”. Gli orari della manifestazione: alle 19,30 ritrovo, alle 20,30 manifestazione di promozione dell’atletica leggera riservata ai giovani, alle 21,15 Marcialonga di 8,5 km competitiva Fidal e passeggiata di 3.5 km. Sarà possibile cenare in paese nelle pizzerie, nel pub e presso la taverna San Nicolò. Il programma dettagliato è stato caricato sulla pagina Facebook: Runner’s Club Mogliano.

