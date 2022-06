Strada asfaltata grazie al Comune

e ai 16 proprietari

di fabbricati e terreni

SAN SEVERINO - Le opere sono state affidate all’impresa settempedana Gatti e Purini. E' stato rifatto un tratto di 1 chilometro e 150 metri della strada comunale che conduce alla frazione di Barbiato

23 Giugno 2022 - Ore 12:12 - caricamento letture

L’amministrazione di San Severino, con la compartecipazione di sedici proprietari di fabbricati e terreni serviti dalla strada comunale che conduce alla frazione di Barbiato, ha provveduto all’asfaltatura di un tratto della ex strada bianca, per una lunghezza di 1 chilometro e 150 metri, «eliminando così una serie di disagi per la circolazione sia degli stessi residenti che degli utenti – si legge nella nota del Comune -. Oltre al rifacimento del fondo, con la posa in opera di misto granulometrico, si è provveduto anche alla asfaltatura con conglomerato bituminoso tipo binder. Il progetto dei lavori è stato interamente redatto e seguito dai tecnici dell’Area Manuntezioni, mentre le opere sono state affidate all’impresa settempedana Gatti e Purini».

