MONTECASSIANO - Gli eventi in programma da domani a domenica

Teatro, danza, musica, animazione per bambini e street food. Da domani a domenica Sambucheto di Montecassiano diventa il centro di numerosi appuntamenti per grandi e piccoli. Gli spettacoli si terranno ai giardini pubblici in via Enrico Fermi nei pomeriggi e nelle serate del weekend ormai alle porte. Nello specifico, domani venerdì 24 giugno alle 21,30 si terrà lo spettacolo comico con musica dal vivo organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la compagnia Lucaroni di Mogliano che presenterà “Quando in tv comandava Topo Gigio”. Si partirà dal personaggio televisivo per raccontare il piccolo schermo e il lifestyle degli anni Settanta e Ottanta.

Gli appuntamenti proseguiranno sabato e domenica con una serie di spettacoli ed attività organizzate dall’associazione di Sambucheto “Il sambuco”. Si inizia nel pomeriggio di sabato, alle 17, con l’animazione per bambini e lo spettacolo musicale a cui seguirà, alle 21.30, lo spettacolo sempre dei “The family show”, la serata terminerà con un dj set. Nella zona circostante ai giardini sarà attivo uno street food per allietare e completare la serata. Domenica ultimo appuntamento alle 21.15 con il saggio della scuola di danza di Montecassiano “Arabesque”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

