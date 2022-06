Poche parole ma buone

a Civitanova alta

ULTIMO appuntamento domani alle 21 in piazza XXV Luglio per il ciclo di incontri organizzato da Elisabetta Cesari con l'associazione Sted

23 Giugno 2022 - Ore 19:32 - caricamento letture

“Poche parole ma buone” volge al termine e domani sera, ci sarà l’ultimo appuntamento. Il ciclo di incontri per genitori, insegnanti, nonni, ragazzi e bambini, organizzato da Elisabetta Cesari, psicologa clinica e psicoterapeuta, in collaborazione con l’associazione culturale e sociale Sted, quest’anno ha visto la partecipazione di professionisti di rilievo della nostra zona, ma anche dell’Università di Trento, come la professoressa Paola Venuti, prorettore alla didattica.

Nell’ultimo incontro Elisabetta Cesari e Barbara Morgoni parleranno dell’importanza del gioco nello sviluppo del bambino e si confronteranno con il pubblico sul significato dei compiti durante le vacanze, ma soprattutto si rifletterà sul desiderio, sulla curiosità e il piacere di apprendere divertendosi. Il ciclo “Percorsi e adattamenti” si propone di fornire agli adulti di riferimento uno spazio di riflessione e confronto, modalità e strategie per affrontare, insieme ai propri ragazzi, i momenti di passaggio, gli adattamenti e i percorsi di vita.

L’incontro è previsto per le ore 21 in piazza XXV Luglio a Civitanova Alta e i bambini e i ragazzi potranno partecipare ad attività creative organizzate da Sted, con Marche Best Way e l’Associazione Culturale Deva Ars. Si potranno inoltre ammirare le opere realizzate da Vittoria, giovanissima artista di otto anni che esporrà la sua prima mostra personale nei locali dello Sted.

