L’estate in contrada Bura

arriva con l’acqua di San Giovanni

TOLENTINO - Domani la messa all'alba, ai partecipanti verrà donato un flaconcino con il preparato della tradizione

23 Giugno 2022 - Ore 11:15 - caricamento letture

A Tolentino la contrada Bura ha stilato un calendario di eventi estivi tutti da godere. Si comincia subito dopo l’entrata ufficiale dell’estate con il solstizio dello scorso 21 giugno, simbolo di rinascita. Il comitato organizzatore è al lavoro per preparare il primo appuntamento: la messa all’alba nella giornata dedicata a San Giovanni Battista. Domani, venerdì 24 giugno a partire dalle 6, negli spazi esterni di fronte la chiesa, Veloz Don Ariel Valentin officerà la santa messa. I partecipanti, che nel corso della prima edizione svolta lo scorso anno sono giunti numerosi per vivere insieme l’evento, si potranno già ritrovare dalle 5,30.

Dopo la funzione verrà loro donata l’acqua di San Giovanni, preparata il giorno precedente dai residenti e da chi vorrà unirsi a questa particolare tradizione che vedrà i partecipanti raccogliere fiori e piante da destinare alla preparazione dell’acqua che verrà lasciata tutta la notte all’aperto per prendere gli effetti benefici della luna e della rugiada del mattino.

Con l’acqua la tradizione (che ha origini antichissime ed è ancora molto sentita tra gli abitanti delle nostre campagne) vuole che ci si lavi mani e viso in un atto propiziatorio legato anche a convogliare energie positive utili per la fertilità dei raccolti e per la buona salute. Agli ospiti che interverranno, verrà anche dato in dono un piccolo ricordo beneaugurante, ospiti che prima di iniziare la loro giornata lavorativa potranno anche fare colazione tra le campagne della collina tolentinate. Il programma prosegue con diversi eventi tutti da godere in collina.

