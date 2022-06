“Knowledge-You don’t know”,

un viaggio alla scoperta

della cultura hip hop

CIVITANOVA - I ragazzi della scuola Zona14- Spazio Hip Hop porteranno in scena lo spettacolo domani, venerdì 24 giugno, alle 21 al cineteatro Rossini

“Knowledge – You don’t know”, un viaggio alla scoperta della cultura hip hop. Domani, venerdì 24 giugno alle 21 al cineteatro Rossini di Civitanova, i ragazzi della scuola Zona14- Spazio Hip Hop porteranno in scena uno spettacolo «carico di emozioni alternate con sonorità molto diverse tra loro in modo da stupire il pubblico». L’esibizione di street dance è diretta da Marco Piampiani e Ludovica Fabbroni e coinvolge più di 70 ragazzi di tutte le età. «Uno spettacolo creato in pochissimi mesi post pandemia, in cui le scuole di danza hanno ingranato la marcia a tutta velocità per rispondere ad una grande esigenza sociale, quella di stimolare i ragazzi a fare, mettersi in gioco ed esibirsi di nuovo su di un palcoscenico – si legge nella nota degli organizzatori -. Will Hope è un ragazzo che, cresciuto a New York tra Harlem ed il Bronx, abbatte barriere e pregiudizi credendo nel suo sogno da ballerino. Knowledge, che in italiano vuol dire “conoscenza”, è l’occasione giusta per scoprire cosa c’è dietro ad una cultura che esiste ormai da più di cinquant’anni e che è stata spesso oggetto di pregiudizi ingiusti. Attraverso la storia dei protagonisti dello spettacolo, capirete e conoscerete alcuni aspetti fondamentali sull’evoluzione dell’Hip Hop e non solo. Chi nasce dal “basso” avrà sempre necessità di riscattarsi, crescere, migliorarsi, esplodere: e questo è quello che è avvenuto nella vita di Will come specchio della storia dell’hip hop culture – conclude la nota -. E tu? quanto ne sai della cultura hip hop? Vieni a scoprire il mondo di Zona14».

In scena come ospiti anche Stylo Aka Space, Oliver X e Federica Vitellozzi. I biglietti per “Knowledge – You don’t know” sono disponibili in prevedita chiamando il 3713645123 o il giorno dell’evento alla biglietteria del cineteatro Rossini dalle 20.

