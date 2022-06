Ginnastica Elite Montefano,

due ragazze convocate

per il GymCampus Nazionale

SAGGIO - La soddisfazione della società per la chiamata di due rappresentanti da parte della Federazione

Sabato 11 giugno la società asd Ginnastica Elite ha chiuso l’anno sportivo con un saggio a Montefano, colorato e foriero di buoni propositi per il futuro.

«Quest’anno la partecipazione della società alle competizioni ha ottenuto grandi risultati, salendo più volte sul podio – si legge in una nota -. Oltre alla gioia delle ragazze dopo tanto duro lavoro, sono arrivate anche le soddisfazioni: la convocazione, da parte della Federazione, di due atlete per il GymCampus Nazionale Ritmica. Il sogno di allenarsi con le nostre “Farfalle” si è avverato, di lavorare fianco a fianco con queste grandissime professioniste che ormai da qualche tempo sono al top della Ginnastica Ritmica mondiale. La società asd Ginnastica Elite è giovane e ancora di dimensioni contenute ma la prospettiva di crescere bene è reale». «L’Amministrazione comunale è orgogliosa di queste ragazze che si allenano con costanza e tenacia: essere atlete della ginnastica ritmica significa lavorare davvero molto duramente per ottenere quei risultati di perfezione richiesti in gara – scrive il Comune -. Il nostro impegno nell’offrire la palestra per gli allenamenti è ben ripagato, con grande soddisfazione di tutti noi».

