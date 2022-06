Direttore vende gli arredi dell’hotel,

denunciato insieme agli acquirenti

MONTECASSIANO - L'uomo dovrà rispondere di appropriazione indebita. I compratori, che poi hanno cercato di rivendere il mobilio online, di ricettazione. Il proprietario della struttura aveva denunciato la sparizione di sedie e divanetti

23 Giugno 2022 - Ore 10:01 - caricamento letture

Direttore d’albergo vende gli arredi della struttura che dirige di nascosto dal proprietario e gli acquirenti li rivendono poi online. Finisce con due denunce per ricettazione e una per appropriazione indebita una indagine dei carabinieri di Montecassiano avviata a fine maggio scorso.

Tutto comincia quando il proprietario di un albergo si accorge che nell’hotel manca qualcosa. Mancano mobili, tra cui sedie, divanetti. L’uomo cerca di capire cosa sia accaduto, dove questi pezzi siano finiti. Non li trova e decide di andare dai carabinieri per denunciare il furto del mobilio. Le sparizioni sarebbero avvenute tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Con in mano la denuncia, i carabinieri della stazione di Montecassiano iniziano le indagini. E qualcosa trovano. Online c’è un annuncio di vendita delle sedie dell’hotel che il titolare aveva denunciato essere state rubate. I carabinieri seguono questo importante indizio e attraverso le transazioni di vendita e una perquisizione definiscono il quadro di ciò che sarebbe accaduto. Il mobilio, secondo gli inquirenti, è stato messo in vendita dal direttore dell’albergo, all’insaputa del proprietario. A comprare una coppia di Macerata, lei italiana, lui marocchino. La coppia ha poi messo in vendita le sedie online. I carabinieri, tratte le somme, hanno denunciato la coppia per ricettazione e il direttore per appropriazione indebita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA